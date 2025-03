Eccellenza. Il tecnico Ionni: "Matelica, c’è amarezza per il ko»

Battuta d’arresto inaspettata per il Matelica che, reduce da un buon momento, è stato battuto in casa dal coriaceo Montegranaro. Il risultato ha lasciato con l’amaro in bocca i biancorossi di mister Ettore Ionni. "Quando arriva una sconfitta c’è sempre amarezza – dice il tecnico – per il lavoro svolto in settimana e per l’impegno che il gruppo ha messo in allenamento. Il Matelica ha fatto la sua partita, affrontando un avversario forte, che merita di stare nella parte alta della classifica. Siamo scesi in campo con l’atteggiamento giusto e alla fine del primo tempo, a ben guardare l’andamento del match, avremmo anche meritato qualcosa in più. Nella ripresa il Montegranaro ha sbloccato subito il risultato e ci ha messo poi in difficoltà in contropiede. Del resto loro sono molto bravi nelle ripartenze. Potevamo fare meglio sul gol subito, questo sì...". Il Matelica ha provato a pareggiare il conto, però, come sottolinea lo stesso Ionni, i calzaturieri "hanno chiuso bene i varchi ed è stato faticoso trovare la soluzione giusta". Non a caso il Montegranaro vanta la seconda miglior difesa del campionato. "Peccato – conclude Ionni – perché volevamo dare continuità ai risultati per il morale della squadra e per l’ambiente. Non ci siamo riusciti, ma adesso bisogna resettare subito e pensare al prossimo avversario". Vale a dire il Montecchio, una delle due capolista dell’Eccellenza.

m. g.