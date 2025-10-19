Eccellenza. Il tecnico Settesoldi: "Intendiamo restare primi il più a lungo possibile». "Zenith, contro il Fratres voglio testa e qualità»

Terza partita in sette giorni per la Zenith Prato. Oggi alle 15 gli amaranto andranno sul campo del Fratres Perignano per provare a difendere il primo posto solitario in classifica generale nel girone A di Eccellenza e, se possibile, anche ad incrementare il vantaggio sulle più dirette inseguitrici (Lucchese e Montespertoli a quota 10, Viareggio a quota 9 ma con una partita in meno giocata). I tanti impegni hanno sicuramente inciso sull’organico a disposizione di mister Settesoldi, che certamente dovrà fare a meno dello squalificato Cela (rosso rimediato mercoledì nel turno infrasettimanale) e anche dell’infortunati Castiello e Kouassi. Il Fratres Perignano, guardando la classifica, non sembra un avversario che non fa dormire sonni tranquilli alla compagine pratese, visti i soli 6 punti in classifica generale, frutto di una vittoria, tre pareggi e una sconfitta (riposo già effettuato).

Settesoldi, però, non si fida e tiene sulla corda i suoi: "Affronteremo una squadra furba, che concede poco e che ha un tecnico che si fa sentire. Ci sono giocatori di valore, anche se per fortuna dovrebbe mancare Giordani. Una squadra fisicamente strutturata, partita male in campionato ma che guardando la rosa potrebbe ambire ai play off – commenta il tecnico della Zenith -. A me in questo momento non interessa guardare la classifica, ma è chiaro che ci teniamo a rimanere al primo posto il più a lungo possibile. Conto di vedere una prestazione migliore, dal punto di vista qualitativo, rispetto alle ultime fatte. Senza la giusta concentrazione sarà difficile portare a casa i tre punti". Viste le assenze, c’è un solo dubbio di formazione effettivo per Settesoldi nel suo 3-5-2, cioè se partire con Toccafondi laterale o mezzala o tenerlo come cambio in vari ruoli. In porta dovrebbe rientrare Brunelli. Difesa a tre obbligata con Casini, Fiaschi e Tempestini. Sulle corsie laterali probabile Banchelli a destra e Danti (o Geri) a sinistra, con Sinisgallo, Saccenti e uno fra Toccafondi e Moussaid (o Moretti) centrali. Davanti ancora la coppia Parrini-Del Pela.