Eccellenza. Il Tolentino sfida il Monturano senza alcune pedine

Oggi alle 14.30 si gioca a Campiglione la gara Monturano-Tolentino. I cremisi saranno senza gli acciaccati Frulla, Petrucci e Lanza; però rientra Nasic dopo la squalifica. "Nel complesso – dice il tecnico Mattia Possanzini – è un Tolentino che sta bene ed è pronto per la sfida. Affrontiamo un avversario che, da neopromosso, cerca di ottenere il massimo in casa. Dovremo essere bravi ad adattarci perché ci aspetta una gara tosta su un campo non ottimale per esprimersi al meglio sotto il profilo tecnico. Servirà l’atteggiamento giusto, non basterà il gioco. Dovremo essere pronti a reagire di fronte a qualsiasi piega prenda la gara". Il tecnico del Tolentino accenna agli assenti: "Hanno risentito di un po’ di sovraccarico venendo da tre gare in una settimana, ma sono in fase di recupero". È lecito pensare che possano rientrare per domenica prossima contro la Maceratese.

A proposito di trasferta, la società ringrazia la ditta EdilVitali, nelle persone di Germano e del figlio Giacomo per aver acquistato e donato al Club un pulmino per il trasposto dei ragazzi del vivaio e della prima squadra. Il presidente Marco Romagnoli e la dirigenza esprimono gratitudine per il gesto, mentre da parte della "EdilVitali" c’è la soddisfazione di "contribuire a sviluppare uno dei più importanti progetti che a Tolentino impegna ragazzi e famiglie nello sport".

m. g.