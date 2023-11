Eccellenza. Il Tolentino si prepara per il derby. Obiettivo: recuperare gli acciaccati

Cresce l’attesa a Tolentino per il derby di domenica contro la Maceratese. Stavolta il match, in programma al "Della Vittoria" alle ore 15, vale per il campionato e serve molto a entrambe le squadre che, con il cambio di allenatore, stanno cercando di risalire la china trovando la giusta convinzione nei propri mezzi. Per la gara, che segue di poche settimane la doppia sfida di Coppa (in cui ha avuto la meglio la Maceratese), il Tolentino ha indetto la "Giornata cremisi"; pertanto non saranno validi gli abbonamenti, ad eccezione di quelli per le poltroncine. I biglietti d’ingresso, intanto, sono disponibili online nei punti vendita autorizzati Vivaticket sia per i tifosi ospiti sia per i sostenitori locali. In particolare per il pubblico di fede Maceratese il Club comunica che sarà possibile acquistare i biglietti in prevendita online e nei punti vendita autorizzati. Invece, per i tifosi cremisi sarà possibile acquistare i biglietti anche alla biglietteria dello stadio domani dalle 18 alle 20 e sabato dalle 11 alle 13. I prezzi dei biglietti vanno dai 7 euro per la gradinata ai 10 euro per la tribuna e per gli ospiti, fino ai 20 euro per le poltroncine.

Intanto ieri la squadra si è allenata al mattino, approfittando del giorno di festa e mettendo nel mirino un avversario forte come la Maceratese, in cui militano parecchi ex di turno. L’allenatore Possanzini sta cercando, assieme allo staff, di recuperare gli acciaccati. Petrucci ha sudato con il gruppo, mentre Frulla ha svolto lavoro differenziato. Nei prossimi giorni saranno valutate le loro condizioni per capire se potranno rientrare in squadra già domenica dal primo minuto nell’attesissima sfida contro i biancorossi.

m. g.