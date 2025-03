Eccellenza. Il Tropical dà la caccia alla vetta sul campo della Sampierana

Cinque gare al termine della regular season, 15 punti a disposizione. Si giocherà tutto, a partire dal match di oggi sul campo della Sampierana, il Tropical Coriano secondo della classe. Il Mezzolara, capolista del girone B, è staccato di soli due punti e la squadra di mister Scardovi ha l’obbligo di crederci fino alla fine, dopo settimane e settimane a comandare in prima posizione. Match non impossibile, ma sicuramente non semplice quello che spetta oggi al Tropical contro la quinta forza del girone, quella Sampierana che ha tutta l’intenzione di non perdere un posto in zona playoff. Tutto questo mentre il Mezzolara sarà impegnato davanti al pubblico amico contro il Cava Ronco. Match casalingo, invece, per la Vis Novafeltria pronta ospitare il Sant’Agostino per cercare di agganciare il Faenza, staccato di tre punti e oggi di scena sul campo del Granamica ultimo della classe.

Un match quest’ultimo che la Vis osserverà con particolare attenzione considerando che i punti di vantaggio sugli emiliani sono soltanto quattro. Insomma, incroci da non sottovalutare nella giornata di cui il Pietracuta osserverà le avversarie senza scendere in campo. Infatti, è stato rinviato il match che la squadra della Valmarecchia oggi avrebbe dovuto giocare davanti al pubblico amico contro il Sanpaimola. Un rinvio chiesto e ottenuto dal club visti gli impegni di diversi giocatori del Pietracuta con la Nazionale di San Marino.

La gara della 30esima giornata verrà recuperata mercoledì della prossima settimana con il Pietracuta pronto a dare la caccia ai tre punti in palio.

Eccellenza. Girone B (30ª giornata, ore 14.30): Granamica-Faenza (Stadio Soverini, Minerbio), Massa Lombarda-Gambettola, Medicina Fossatone-Osteria Grande, Mezzolara-Fcr Forlì, Russi-Reno, Sampierana-Tropical Coriano, Solarolo-Castenaso, Vis Novafeltria-Sant’Agostino. Mercoledì (ore 14.30): Pietracuta-Sanpaimola.

Classifica: Mezzolara 56; Tropical Coriano 54; Castenaso, Pietracuta 51; Sampierana 46; Medicina Fossatone 42; Sanpaimola 41; Solarolo 40; Fcr Forlì 38; Gambettola 37; Sant’Agostino, Massa Lombarda 35; Osteria Grande, Russi 34; Reno 33; Faenza 29; Vis Novafeltria 26; Granamica 22.