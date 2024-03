Eccellenza. Il Tropical gioca d’anticipo e si prende un punto col Medicina

E’ un buon punto quello che d’anticipo ieri ha messo in tasca il Tropical Coriano nei novanta minuti casalinghi contro il Medicina Fossatone (0-0). Domenica in campo per Vis Novafeltria e Pietracuta che saranno rispettivamente impegnate sui campi di Castenaso e Savignanese. Per cercare di non restare con un pugno di mosche.

Eccellenza. Girone B (26ª giornata, ore 14.30). Oggi: Castenaso-Vis Novafeltria, Diegaro-Masi Torello Voghiera (centro sportivo, Martorano di Cesena), Cava Ronco-Russi, Sasso Marconi-Massa Lombarda, Savignanese-Pietracuta. Ieri: Granamica-Gambettola 0-3, Sant’Agostino-Bentivoglio 3-1, Sanpaimola-Reno 1-1, Tropical Coriano-Medicina Fossatone 0-0.

Classifica: Sasso Marconi 56; Granamica 53; Pietracuta 47; Gambettola 46; Reno 41; Medicina Fossatone 40; Castenaso 37; Cava Ronco, Tropical Coriano 35; Russi, Sant’Agostino 34; Massa Lombarda 33; Sanpaimola 31; Diegaro 25; Vis Novafeltria 24; Masi Torello Voghiera 21; Savignanese 20; Bentivoglio 16.