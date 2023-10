Eccellenza. Il Tropical incassa un punto, il Pietracuta ospita la Savignanese

Un punto conquistato all’ultimo respiro per il Tropical Coriano nell’anticipo sul campo del Medicina Fossatone (1-1). Padroni di casa in vantaggio su rigore con Mascanzoni a fine primo tempo, poi nelle ultime battute del match il gol di Russi che rimette le cose a posto. Cerca il riscatto oggi il Pietracuta in casa contro la Savignanese, mentre la Vis Novafeltria ospita il Castenaso.

Eccellenza. Girone B (9ª giornata, ore 14.30): Bentivoglio-Sant’Agostino, Gambettola-Granamica, Masi Torello Voghiera-Diegaro, Massa Lombarda-Sasso Marconi, Pietracuta-Savignanese, Polisportiva Reno-Sanpaimola, Russi-Cava Ronco, Vis Novafeltria-Castenaso. Ieri: Medicina Fossatone-Tropical Coriano 1-1.

Classifica: Granamica 20; Sasso Marconi 16; Gambettola, Russi 15; Polisportiva Reno, Medicina Fossatone 14; Massa Lombarda 13; Pietracuta, Sant’Agostino 12; Castenaso, Tropical Coriano 11; Cava Ronco 10; Masi Torello Voghiera, Sanpaimola 9; Diegaro 8; Savignanese 7; Vis Novafeltria 6; Bentivoglio 4.