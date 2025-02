Eccellenza. Il Tropical torna a vincere. Con il Reno ci pensa Barbatosta

Torna a vincere il Tropical Coriano. D’anticipo, e grazie a un gol realizzato da Barbatosta nella ripresa, la squadra di mister Scardovi non lascia scampo al Reno lontano da casa e si porta a quota 47 in classifica in attesa che le inseguitrici oggi scendano in campo. Il gol partita, dicevamo, è arrivato al 26’ della seconda frazione. Sugli sviluppi di un angolo spizzata di Rossi per Barbatosta che, entrato da un minuto, porta in vantaggio il Tropical. E ora la squadra di Coriano attende di conoscere il risultato del big match tra Mezzolara e Sampierana, mentre il Castenaso sarà impegnato sul campo del Cava Ronco di Forlì.

Polisportiva Reno: Miserocchi, Bolognesi (25′ pt Rambelli), Diallo, Ravaglia (40′ st Sciaccaluga), Cappello, Succi, Cepa (30′ st Frisari), Merciari, Fogli, Torino (1′ st Filippi), Biondelli (3′ st Casadei). A disp.: Antonini, Mazzotti, Massa, Selvatico. All.: Orecchia.

Tropical Coriano: Pollini, Moricoli (43′ st Tiraferri), Prasso, Fabbri (25′ st Barbatosta), Anastasi, Rossi, Pasquini, Serafini, Nisi (25′ st Tamagnini), Scarponi, Dantraccoli (43′ st Bartoli). A disp.: Leardini, Enchisi, Bardeggia, Ronci, Bufi. All.: Scardovi.

Gara domenicale, invece, per Pietracuta e Vis Novafeltria che si troveranno faccia a faccia al ’Bindi’. Un derby nel quale i padroni di casa cercheranno di prendersi tutto per avvicinarsi alle big del girone, mentre alla Vis Novafeltria servono assolutamente punti per lasciare l’ultimo posto della classifica. Con il Granamica impegnato davanti al pubblico amico contro il Medicina Fossatone. Insomma, incroci importanti in un momento del campionato nel quale gli errori iniziano a pesare non poco.

Eccellenza. Girone B (23ª giornata, ore 14.30): Faenza-Sant’Agostino, Fcr Forlì-Castenaso, Gambettola-Osteria Grande, Granamica-Medicina Fossatone (Stadio Soverini, Minerbio), Mezzolara-Sampierana, Pietracuta-Vis Novafeltria, Sanpaimola-Russi. Ieri: Massa Lombarda-Solarolo 1-1, Reno-Tropical Coriano 0-1.

Classifica: Tropical Coriano 47; Mezzolara 41; Castenaso 40; Sampierana 39; Pietracuta 38; Gambettola, Sanpaimola 31; Fcr Forlì 30; Reno, Medicina Fossatone 29; Osteria Grande, Massa Lombarda 28; Sant’Agostino 26; Solarolo 22; Russi 21; Faenza 18; Granamica 17; Vis Novafeltria 16;