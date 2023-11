Eccellenza. Il Tropical vince l’anticipo. Basta Rossi per battere il Reno Il Tropical Coriano vince 1-0 contro il Reno grazie al gol di Rossi nella ripresa, agganciando i bolognesi in classifica. Oggi il Pietracuta e la Vis Novafeltria giocano lontano da casa contro il Diegaro e il Sasso Marconi. Granamica prima in classifica, Bentivoglio ultima.