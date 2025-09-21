Eccellenza: il turno delle aretine nel massimo campionato regionale. Sansovino e Baldaccio, tocca a voi. La Sangio di Calderini per il riscatto

AREZZOObiettivo continuità per Sansovino e Baldaccio Bruni, caccia al riscatto per tutte le altre aretine impegnate nel torneo di Eccellenza. Ecco la fotografia del prossimo turno del massimo torneo regionale per dilettanti, vale a dire la seconda giornata che scatterà nel pomeriggio. La Sansovino torna in campo davanti al proprio pubblico per affrontare alle 15 il Grassina che ha esordito con un successo unasettimana fa. La squadra di Chini forte di una difesa tra le più solide tra campionato e Coppa punta ad allungare il passo, anzi a tenere quello della Colligiana che ieri pomeriggio ha vinto di misura in casa contro il Signa. Una vittoria per 1-0 che ha permesso ai senesi per alcune ore di restare da soli in testa al girone B a punteggio pieno. Alla stessa ora alle 15 la Baldaccio Bruni di Mario Palazzi sarà in campo in casa, davanti al proprio pubblico, contro l’Asta. Per Gorini e compagni l’obiettivo è mantenere l’andatura visto il bel successo nel primo turno contro la quotata Antella che ha permesso di balzare subito nella colonna di sinistra della classifica. Per la Castiglionese di Zacchei c’è l’obiettivo invece di trovare la prima gioia di questa stagione. Il fatto però è che i viola saranno privi di capitan Menchetti nell’insidiosa trasferta di Figline, formazione che è partita con il piede giusto in questo campionato. Per la Sangiovannese c’è da cancellare lo zero in classifica e ripartire. La formazione azzurra questo pomeriggio alle 15 affronterà l’Antella di Agostino Iacobelli, ex dell’incontro. Due squadre che cullano sogni di gloria costrette al momento a cancellare un esordio decisamente amaro segnato dalle rispettive sconfitte. Il programma di questa seconda giornata prevede anche Lastrigiana-Certaldo mentre la Rondinella Marzocco darà vita al derby fiorentino contro l’Affrico. Per il Valentino Mazzola invece spazio alla sfida interna contro il Lanciotto Campi.

Matteo Marzotti