Eccellenza, il turno di oggI: k sport a castel di lamA. L’Urbino deve battere il Montefano e la stanchezza. L’Urbania con la Sangiustese per invertire la rotta

Urbino e Urbania in casa e Montecchio Gallo in trasferta per la 12ª giornata in Eccellenza.

Urbino-Montefano. "Partita molto difficile – sottolinea il dg dell’Urbino Ivan Santi – anche perché la terza in una settimana. Il Montefano non lo scopriamo noi. Squadra forte, quadrata ed organizzata. Speriamo di recuperare le energie perché sarà una partita maschia e fisica anche nel ricordo delle due sfide dello scorso anno molto equilibrate ed intense. Sicuramente mister Ceccarini apporterà delle piccole modifiche all’undici di partenza per sopperire alle fatiche di questa settimana. Dovrebbe tornare disponibile anche Rivi per cui tutti gli effettivi saranno a disposizione e le scelte cadranno su chi ha più energie fisiche e mentali". Calcio d’inizio allo Stadio Montefeltro ore 14,30. Arbitro Marco Melloni di Modena.

Atletico Azzurra Colli-K Sport Montecchio Gallo. "Trasferta lunga e impervia questa di Castel di Lama – commenta il dg della K Sport Matteo Mariani –. I nostri avversari dopo l’ottimo campionato scorso sono partiti con qualche difficoltà, cambiando anche allenatore, ma adesso sembra abbiano ritrovato la quadra della situazione cogliendo anche una grande vittoria nel campo di Villa San Filippo la scorsa settimana. Temiamo l’Atletico Azzurra Colli al pari di una squadra di alta classifica perché fino ad ora hanno raccolto meno di quello che sono le loro possibilità. È una squadra molto fisica quindi dovremo giocare una grande partita ad alti ritmi se vogliamo fare risultato. Sicuri assenti i due squalificati Nobili e Peluso". Inizio gara ore 15. Arbitro Francesco Tasso di Macerata.

Urbania Calcio-Sangiustese. Solo due i punti colti nelle ultime sette partite per l’Urbania. Evidentemente ad una squadra ben costruita e con una identità ben precisa hanno pesato i tanti infortuni che ne hanno snaturato le caratteristiche. Si punta ad una inversione di tendenza. "Gara molto importante – ammette il direttore sportivo dell’Urbania Stefano Maggi – la squadra si è allenata bene in settimana cercando di curare al massimo ogni dettaglio. C’è voglia di mettersi alle spalle il momento negativo e tornare a far punti". Assenti nell’Urbania Nunez, Ducci e Temellini. Si gioca al Comunale di Urbania alle ore 14,30. Arbitro Luca Pasqualini di Macerata.

Le altre partite di oggi: Chiesanuova-Monturano (ore 15). Civitanovese-Tolentino (ore 15). Montegiorgio-Montegranaro (ore 14,30). Osimana-Jesi (ore 14,30). Maceratese-Castelfidardo (ore 15).

Amedeo Pisciolini