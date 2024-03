Eccellenza, il turno infrasettimanale. Il Sanpaimola cerca punti salvezza

A distanza di 3 giorni dal turno domenicale, il campionato di Eccellenza torna in campo oggi per le gare della decima giornata di ritorno.

Reno-Cava Ronco. Al ‘Nostini’ di Sant’Alberto si gioca alle 20.30. La sfida è fra una outsider che sta disputando un campionato d’avanguardia, e una aspirante rimasta impantanata a metà classifica. La Reno – quinta con 41 punti a -5 dalla zona spareggi – ha passato indenne l’ostacolo Sanpaimola, mettendo in mostra il proprio attaccante più prolifico, ovvero Filippi, capocannoniere del girone B con 16 reti. Con 43 reti all’attivo, la matricola di mister Ortolani vanta il 2° miglior attacco. I forlivesi invece, ottavi con 36 punti, cercano quella continuità che finora ha fatto difetto. All’andata la Reno fu beffata 2-1 con rete decisiva incassata al 93’ su rigore. Nel bilancio dei 14 precedenti, il Cava Ronco conduce con 7 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte.

Russi-Sant’Agostino. Sono punti per... stare dalla parte dei sicuro quelli in palio al ‘Bucci’ (fischio d’inizio alle 20.30). I falchetti sono al 9° posto con 35 punti, attualmente a +10 sulla zona playout, ma devono tenere d’occhio il Sanpaimola (ora a -4) nel caso in cui si riattivi il meccanismo degli spareggi. L’1-1 di Forlì contro il Cava Ronco ha dato morale alla truppa. Il Sant’Agostino, un punto sotto il Russi, è reduce dal 3-1 sul fanalino di coda Bentivoglio. All’andata finì 2-2 con pareggio arancione al 95’, firmato da Salomone su rigore. Nei 4 precedenti, solo 2 pareggi e 2 sconfitte.

Massa Lombarda-Tropical Coriano. L’obiettivo è quello di scavalcare i riminesi e togliersi così dagli impacci di classifica. Alle 20.30, al ‘Dini e Salvalai’, i bianconeri di casa – dodicesimi con 32 punti, ora a +8 sulla zona playout – hanno nel mirino proprio gli ospiti, che viaggiano due gradini più in alto a quota 35. All’andata finì 1-1, con entrambe le reti nei primissimi minuti di gioco (vantadei padroni di casa con Enchisi al 2’, e pareggio massese di Fabretti al 5’). Vis Novafeltria-Sanpaimola. A Secchiano, dove non c’è l’impianto di illuminazione, si gioca nel pomeriggio, alle 15. In palio ci sono punti importantissimi per la salvezza. I padroni di casa, al 15° posto con 24 punti, sono in piena zona playout, ma ‘vedono’ il baratro della zona retrocessione ad un passo. Respira di più la formazione di San Patrizio, tredicesima con 31 punti, grazie anche alla teoria dei piccoli passi. Si preannuncia un match con una posta in palio che vale doppio. All’andata decise un gol di Pasolini per il colpo esterno dei riminesi a Conselice. Sugli altri campi: Bentivoglio-Granamica, Gambettola-Diegaro, Masi Torello-Sasso Marconi, Medicina Fossatone-Savignanese, Pietracuta-Castenaso.