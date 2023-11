Eccellenza, il turno odierno. Urbania con Zingaretti e Salvi. L’Urbino non si fida dei cremisi

Urbino e Urbania in casa e K Sport in trasferta nella decima giornata del girone di ritorno del campionato di Eccellenza. Urbino-Tolentino. Il dg dei ducali Ivan Santi cosi presenta questo match: "Partita difficilissima contro una delle squadre più titolate del girone. Il Tolentino ha in rosa giocatori di categoria superiore che in ogni momento possono fare la differenza. All’inizio credo abbiano avuti problemi di amalgama e quindi sono partiti con una marcia ridotta. Il cambio di allenatore sembra aver portato un po’ di serenità. Noi dobbiamo essere bravi ad affrontarli con le nostre armi ovvero tecnica disciplina tattica e determinazione. Inoltre abbiamo da onorare un primo posto che ci siamo guadagnati con prestazioni importanti. Questo primato però non deve crearci pressioni perché non dobbiamo guardare alla classifica ma partita dopo partita. Stiamo entrando nella fase calda del campionato dove occorre avere nervi saldi e testa in spalla perché ogni partita nasconde insidie e trabocchetti. L’ambiente che ci circonda è straordinario, la gente di Urbino vive la settimana con grande attaccamento e aspettano la domenica per unirsi alla squadra. Questo i ragazzi lo percepiscono e sentono il calore attorno a loro e sono spronati a dare il massimo, forse anche qualcosa di più". Calcio di inizio ore 14,30. Arbitro Lorenzo Carlo Ferroni (Fermo).

Urbania-Montegranaro. "Affrontiamo una squadra in salute – dice il diesse durantino Stefano Maggi – formata da giocatori importanti, vedi l’ex serie A Tissone e la coppia Tonuzi-Perpepaj. Da parte nostra c’è il desiderio di fare una grande partita davanti al nostro pubblico e soprattutto fare punti, senza pensare alle tante assenze che abbiamo e che sicuramente ci stanno condizionando un po’ in questo periodo. Assenti Temellini, Cantucci, Nunez, Brisigotti, Bicchiarelli, Del Rosso, Monceri e potrebbe non essere finita qui la lista. Disponibili i due nuovi acquisti Zingaretti e Salvi". Inizio gara ore 14,30. Arbitro Francesco Tasso (Macerata).

Civitanovese-K Sport Montecchio Gallo. "La gara di Civitanova – spiega il direttore generale della K Sport Matteo Mariani – sarà molto ostica per mille motivi. I nostri avversari hanno una rosa forte e lunga per poter ambire al salto di categoria, giocheremo in un grande campo, che non dà riferimenti e di fronte ad un pubblico numeroso, l’ambiente non sarà di certo a nostro favore. Sono certo però che i nostri ragazzi daranno tutto, come hanno sempre fatto, per fare una buona prestazione e per dare continuità ai risultati". Qui si scende in campo (al Comunale di Civitanova) alle ore 15. Arbitro Luca Rosini (Livorno).

Le altre gare odierne: A.Azzurra Colli-Montegiorgio (ore 15). Chiesanuova-Jesi (ore 15). Monturano-Montefano (ore 14,30). Osimana-Castelfidardo (14,30), arbitro Luca Naselli (Catania). Maceratese-Sangiustese (ore 15).

Amedeo Pisciolini