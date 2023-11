Eccellenza. Il turno presentato da Buratti: "Tolentino-Maceratese da tripla»

Domani si gioca la nona giornata del campionato di Eccellenza e Roberto Buratti, fino a poco tempo sulla panchina del Tolentino, commenta le partite di questo turno.

Castelfidardo-Urbino: "Castelfidardo è una squadra giovane e molto ostica, di fronte avrà l’Urbino che è la rivelazione del torneo e che mi ha destato un’ottima impressione".

Jesina-Monturano: "La Jesina ha un trend positivo e può contare su un attaccante in splendida forma come Trudo, dall’altra parte c’è un Monturano che ha bisogno di punti".

K Sport Montecchio Gallo-Urbania: "La formazione di casa è davvero forte e gioca bene, la classifica dice che l’Urbania ed è da prendere con le pinze. È la classica gara da tripla".

Mcc Montegranaro-Azzurra Colli: "Montegranaro è una formazione molto quadrata che è uscita indenne dalle prove contro Maceratese e Civitanovese. Mi aspetto una gara tirata contro un’avversaria a caccia di punti".

Montefano-Osimana: "L’Osimana è reduce dalla vittoria in Coppa ed è una squadra che ha in rosa grossi giocatori; di contro il Montefano sa farsi rispettare in casa dove non perde da tempo. Un’altra gara da tripla".

Montegiorgio-Chiesanuova: "Montegiorgio segna poco ma prende anche pochi gol, il Chiesanuova è in un periodo molto positivo. Può uscire il pareggio".

Sangiustese Vp-Civitanovese: "La Civitanovese ha le qualità per vincere ovunque con i rientri di Spagna e Becker. La Sangiustese è in un brutto periodo e deve riprendersi. Metto X2". Tolentino-Maceratese: "Si affrontano squadre alla ricerca di punti in una gara fondamentale per entrambe. Il pareggio non serve a nessuna delle due, è necessario fare bottino pieno. Un’altra gara da tripla".