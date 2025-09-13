Eccellenza, il vademecum. Cenaia ospita Cecina. Il Perignano riposa

Dopo l’antipasto del primo turno di Coppa di Categoria, prende il via domenica il campionato di Eccellenza che vede la presenza, in questa stagione nel girone A, del Cenaia 1969 e dei Fratres Perignano. Una prima giornata che vedrà scendere in campo solo la squadra verde arancione del Cenaia in quanto quella perignanese è subito chiamata ad osservare il suo turno di riposo.

Dopo le due partite di Coppa che hanno visto i Fratres Perignano guadagnarsi il passaggio al turno successivo la società fa sapere di non avere messo in programma nessuna amichevole. Per quanto riguarda invece il Cenaia, dopo il passaggio del turno in Coppa con la vittoria esterna sul campo del Fucecchio, la squadra in questa prima uscita avrà di fronte la squadra tirrenica dello Sporting Cecina.

Da parte della società verde arancione, per sottolineare e dare in giusto risalto al rinnovato rapporto con il settore giovanile delle Colline Pisane, per domenica, ma anche nelle partite casalinghe successive, venticinque ragazzi scenderanno in campo dando la mano a ciascun giocatore e alla terna arbitrale. Ogni domenica sarà sorteggiato il nominativo del ragazzo a cui sarà fatto dono della maglia ufficiale del Cenaia 1969. Inizio delle partite ore 15.

Pietro Mattonai