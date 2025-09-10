Eccellenza. Il Valentino Mazzola ora diventa. Ssd Mazzola Siena

Il Valentino Mazzola ha cambiato la denominazione sociale. Ad annunciarlo, ieri, il club del patron Antonello Pianigiani. "La società è lieta di comunicare l’esito positivo del procedimento di trasformazione della nuova denominazione sociale in Ssd Mazzola Siena – si legge nella nota –. Il nuovo corso biancoceleste proseguirà lo straordinario percorso sportivo intrapreso durante gli anni, valorizzando un settore giovanile tra i più importanti della provincia di Siena e continuando a portare orgogliosamente addosso i nostri colori. Questo cambiamento, improntato alla crescita societaria, permetterà di sviluppare progetti ambiziosi e avere maggiore sicurezza giuridica, mantenendo come unico obiettivo la promozione dello sport, l’inclusione e tutti i principi sani delle attività sportive".

"L’aggiunta del nome ‘Siena’ al nuovo appellativo – prosegue il comunicato –, in modo tale da identificare l’appartenenza alla nostra città, rafforza quel profondo legame che dura dal lontano 1949, anno che ha dato vita alla società in onore del capitano del Grande Torino, scomparso nella tragedia di Superga. Contestualmente al cambio di denominazione, la società presenta il nuovo logo che, da oggi, splenderà sul cuore dei nostri ragazzi".