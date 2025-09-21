Eccellenza. Il Viareggio riposa. Real FQ contro i tanti ex

Nella 2ª giornata del campionato di Eccellenza Toscana riposa il Viareggio che sarà dunque spettatore dell’attesa partitissima Zenith Prato-Lucchese (big-match del turno) aspettando con trepidazione l’ormai imminente riapertura dello stadio dei Pini “Torquato Bresciani“: mercoledì sera (ad ingresso libero) la cerimonia ufficiale d’inaugurazione del restaurato impianto della Darsena viareggina e poi domenica prossima il grande ritorno del calcio giocato lì con Viareggio-Belvedere (per le zebre sette anni dopo l’ultima volta di una partita disputata lì).

Oggi alle 15 scende invece regolarmente in campo il Real Forte dei Marmi Querceta che però lo farà, in casa, non nel suo “Necchi-Balloni“ (dove è ancora in corso il restyling del manto erboso come di consueto ogni anno in questo periodo settembrino) bensì sul sintetico del “Pedonese“ a Marina di Pietrasanta (apertura biglietteria dalle 14; costo del tagliando unico 10 euro, con omaggio agli under 14).

L’avversario di turno dei bianconerazzurri sarà quel San Giuliano pieno zeppo di ex: su tutti i grandi attaccanti ultra-quarantenni ’Ciccio’ Di Paola e Andrea Ferretti, che al Forte hanno scritto pagine di storia lasciando un segno indelebile tra gol fatti e simpatia trasmessa all’ambiente. Il San Giuliano è squadra assai forte nonostante sia una neo-promossa. Domenica scorsa ha iniziato con sconfitta (perdendo 2-0 in casa col Belvedere) a differenza del Real FQ (corsaro 1-0 a Sesto Fiorentino) ma in estate ha preso mezzo Camaiore trionfante nella passata Eccellenza (Borgia-Anzilotti-Amico-Cornacchia-Bacci). Nel Forte Querceta mister Matteo Verdi sarà senza Lembo e Fortunati ma recupera almeno per la panchina Marinari. La terna designata è con l’arbitro Gabriel Kercaj di Pistoia ed i guardalinee Francesco Dell’Agnello e Lorenzo La Macchia entrambi di Pontedera. Mogavero si alzerà in mediana?

Probabile formazione (4-3-3): 1 Pastine; 2 Tofanelli (2007), 5 A. Ricci (C), 6 Nicolini, 3 Mogavero; 7 Franzoni (Porcellini), 4 Piccione, 8 T. Borselli; 10 Campo (L. Gazzoli), 9 Fantini, 11 Goh.