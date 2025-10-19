Eccellenza. Il Viareggio va a Massa. Real, occhio a Granucci

In Eccellenza si chiude una settimana da 3 gare in 8 giorni... come poi sarà anche l’ultima di ottobre (con l’infrasettimanale di campionato di mercoledì 29). Nella 7ª spiccano Lucchese-Castelnuovo e Massese-Viareggio (diretta da Lorenzo Danesi di Pistoia, con guardalinee Matteo Rocchi e Prashan Seneviratna di Pontedera). Poi c’è pure un bel Montespertoli-Real Forte Querceta (terna con Edoardo Fanelli di Perugia, Fabio Marino di Pisa e Francesco Renzoni di Arezzo).

Qui Viareggio. Zebre ancora senza gli infortunati Videtta dietro e Purro davanti... e anche senza tifosi al seguito nella vicina trasferta (vietata) a Massa. Sul mercato intanto il direttore Alberto Reccolani starebbe sondando la pista che porta all’esterno Giuseppe Giannini (25enne appena svincolatosi dal San Donato Tavarnelle in D). "Siamo quelli di mercoledì con la Lucchese – dice il tecnico Walter Vangioni – come sempre sceglierò dopo l’ultima rifinitura. Darò spazio a chi avrà più voglia di lottare perché mi aspetto una gara fisica e se vogliamo far risultato ci vorrà grande aggressività e voglia di vincere. La Massese è una candidata a vincere il campionato come noi, come la Lucchese, lo Zenith Prato attuale capolista e il Belvedere". ’La Faina di Gallicano’ stavolta potrebbe cambiare qualcosa.

Probabile formazione (4-3-3): 1 Nucci; 2 Romanelli (’07), 5 D’Alessandro, 6 Bertacca, 3 Ivani; 7 C. Belluomini, 4 Lollo (C), 8 Apolloni; 10 G. Gabrielli (Tieu), 9 Pegollo (Morelli), 11 Galligani.

Qui Real FQ. Dopo l’infortunio alla spalla di Fantini i bianconerazzurri sono corsi a riparo sul mercato riportando al Forte il 21enne attaccante Panicucci. Oggi a Montespertoli, storicamente campo difficile per chiunque, occhio all’ispirata punta Granucci (capocannoniere del torneo coi suoi 4 gol al pari di Di Paola del San Giuliano). Verdi ritrova finalmenteMarinari in difesa e Fortunati in mediana. Out, per squalifica, c’è solo Gazzoli.

Probabile formazione (4-3-3): 1 Pastine; 2 Tofanelli (’07), 6 Nicolini, 5 A. Ricci (C), 3 Mogavero; 7 Fortunati (Franzoni), 10 T. Borselli, 4 Michelucci; 8 Campo (Lembo), 9 Panicucci, 11 Goh.