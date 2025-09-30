Eccellenza: il Viareggio vola ed è partito bene pure il Real FQ. Vangioni sa la strada. Galligani sposta tanto

In Eccellenza il Viareggio è l’unica squadra a punteggio pieno dopo i primi tre turni di campionato... anche se al momento in vetta alla classifica risulta la Lucchese (a 7 punti) poiché le zebre hanno già osservato il riposo. Il destino ha voluto che il primo allenatore a vincere nel “nuovo“ stadio dei Pini sia stato esattamente lo stesso che era stato l’ultimo a vincere nel “vecchio“ stadio dei Pini: Walter Vangioni. In quel 29 aprile del 2018 però lo fece da avversario delle zebre, quando allenava il Seravezza. Il 28 settembre di sette anni dopo lo ha fatto sulla panchina dei bianconeri... e la cosa ha avuto un sapore speciale.

Ci teneva tanto ’La Faina di Gallicano’ (garfagnino d’origine ma ormai un po’ viareggino d’adozione) a partire così bene in quella che vuole subito trasformare in una cassaforte di punti da sfruttare nella corsa al titolo che porta dritti in Serie D. E altra curiosità ha voluto che a stappare e a decidere la partita sia stato l’unico giocatore che era in campo da titolare anche sette anni fa in quell’ultima partita al “Torquato Bresciani“ prima della lunghissima chiusura dell’impianto. Elia Galligani allora era l’attaccante esterno di sinistra del tridente del Viareggio (al tempo allenato da Carlo Bresciani) che si completava con le altre "bocche di fuoco" Vanni al centro e Lamioni dall’altro lato. Adesso, sempre in un trio offensivo "top" con gli esterni a piede invertito, con lui ci sono il talentuoso Purro (che a sua volta ha colpi da "spacca-partite") ed il generoso ariete Pegollo. Vangioni sa di avere una squadra forte e ben costruita in ogni reparto (l’asse portante con Bertacca-Videtta dietro e Lollo play è di alto spessore) e soprattutto conosce la strada per arrivare alla vittoria. Con un Galligani così poi tutto diventa tremendamente più facile: in Eccellenza il 33enne varignanotto è davvero l’uomo che sposta gli equilibri.

Intanto si mantiene imbattuto il Real Forte Querceta dell’emergente tecnico Matteo Verdi che pone sotto le luci della ribalta il terzino sinistro goleador Francesco Mogavero, classe 2005 che è già al 2° gol pesante di fila!

Simone Ferro