Eccellenza: impegni delicati per baldaccio e castiglionese. Sansovino e Sangio vanno all’attacco

Calcio di inizio alle 14.30 per la settima giornata del girone B di Eccellenza. Occhi puntati in casa della Sansovino di Chini che ha dimostrato di essere in salute come non mai risalendo la classifica fino al quarto posto con vista sul secondo. Avversario dei savinesi sarà il Lanciotto Campi, penultimo in graduatoria con soli due punti. Una partita che la Sansovino non può e non deve fallire per provare ad accorciare ancora sulle posizioni che contano della graduatoria.

Alla stessa ora scontro diretto tra la Sangiovannese e la Colligiana, appaiate a quota 9 punti in classifica. Per la Baldaccio Bruni invece dopo il successo del turno precedente, il primo sotto la gestione di Battistini, sfida casalinga contro la Lastrigiana per capire effettivamente quanto ancora può risalire la classifica la formazione biancoverde.

Per la Castiglionese di Cardinali invece trasferta in casa del Signa. Trovato il primo successo della stagione nel turno precedente adesso i viola devono ricucire lo strappo dalla zona salvezza.