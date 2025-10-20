Eccellenza: in avvio lo spunto che affonda la Lastrigiana. Benucci-gol per il colpo Sansovino ora vola

LASTRIGIANA

0

SANSOVINO

1

LASTRIGIANA: Marziano, Guasti, Gonfiantini, Zefi, Falciani, Massaro, Romei (63’ Baldini), Del Colle (40’ Elyoussesy), Bianchi (63’ Sarti), Campagna, Pezzano (69’ Fontani). All. Guasti.

SANSOVINO: Timperanza, Mirante, Artini, Bega, Cacioppini, Sabatini, Rosi, Cantatore, Benucci, Ricci (73’ Vasseur), Iacomoni (73’ Tenti). All. Chini.

Arbitro: Fantoni del Valdarno.

Rete: 4’ Benucci.

LASTRA A SIGNA – Di fronte al campo "La Guardiana" due squadre dal ruolino di marcia identico con 3 vittorie e due sconfitte. Si è affermato e con merito il Sansovino grazie a un diabolico diagonale di sinistro da 20 metri dopo appena 4 minuti di gioco del numero nove Benucci che ha ripreso una respinta della difesa locale. Su quella rete gli ospiti di mister Chini apparsi superiori sul piano tecnico ai fiorentini, e sostenuti da una folta rappresentanza con il gruppo degli ultras, ha costruito una gara attenta senza mai sbilanciarsi nel primo tempo mentre nella ripresa gli aretini avrebbero potuto segnare ancora in almeno due occasioni.

La Lastrigiana colpita a freddo ha mostrato generosità ma anche scarsa incisività e pericolosità e gli unici tiri in porta di tutto l’incontro, sono stati al 10’ con Campagna che ha impegnato il portiere Timperanza, ed al 37’ con Romei.

Nella ripresa gli ospiti con il mobilissimo Ricci hanno spostato il proprio baricentro più avanti e non sono mancate le occasioni per raddoppiare con Cantatore al terzo minuto che da dentro l’area ha sparato a lato, con Jacomoni al 12’ che ha concluso sul portiere una debole conclusione, con Rosi al 32’ e Benucci all’88’.

Antonio Mannori