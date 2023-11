Eccellenza in campo alle 14.30 per il turno infrasettimanale. Il Terranuova riprende il cammino in casa dell’Asta. Baldolini all’esame Zacchei: c’è Baldaccio-Foiano

Turno infrasettimanale per il campionato di Eccellenza che torna in campo questo pomeriggio alle 14.30. In campo tutte le aretine, tranne la Castiglionese di Roberto Fani che osserverà un turno di riposo dopo il pari registrato domenica scorsa in casa, contro l’Audax Rufina. Tra le formazioni più attese c’è sicuramente il Terranuova Traiana di Becattini, reduce praticamente da due turni di riposo tra maltempo e calendario. I biancorossi tornano in azione andando a caccia di quei punti utili per ricucire lo strappo dalle zone che contano visto che il quarto posto dista solo una lunghezza dalla loro attuale posizione. L’avversario di giornata è l’Asta che attende i valdarnesi sul proprio rettangolo di gioco. Una formazione neopromossa che sta trovando qualche difficoltà ed è attualmente invischiata nella zona rossa.

Per il Foiano di Zacchei ci sono da cancellare i recenti passi falsi, compresa la sconfitta maturata domenica nello scontro diretto contro il Signa. Adesso il derby con la Valtiberina visto che nel pomeriggio ad attendere gli amaranto ci sarà la Baldaccio Bruni. I ragazzi di Baldolini sono a loro volta reduci dal passo falso contro il Mazzola Valdarbia e attendono il Foiano quasi come la vigilia di un esame di maturità per mettersi alle spalle un periodo non certo felice sul fronte dei risultati più che delle prestazioni. Sarà anche la sfida nella tra Baldolini e Zacchei, due tecnici che sono partiti decisamente con il piede giusto. Per quanto riguarda il resto della giornata in calendario l’Audax Rufina affronterà il Mazzola Valdarbia mentre la Colligiana riceverà la Fortis Juventus. Ecco quindi Pontassieve-Sinalunghese, Rondinella-Lastrigiana e il derby tra Scandicci e Firenze Ovest. Per la capolista Siena, con avanti di tre punti sulla Castiglionese che ha una giornata in più, la possibilità di allungare a più sei affrontando in trasferta il Signa.