Eccellenza, in campo alle 15,30. L’Ars et Labor travolge il Castenaso di Rizzo. Medicina Fossatone-Mezzolara, che derby

Si è aperta con quattro anticipi la sesta giornata di campionato. Partendo dal girone B, nel big match tra la capolista Castenaso di Fabio Rizzo e l’Ars et Labor Ferrara a spuntarla, 3-0, è stata l’ex Spal mentre nel derby tutto romagnolo tra Massa Lombarda e Pietracuta ad esultare sono stati i padroni di casa. Oggi, alle 15,30, si giocheranno le altre sfide. Al ‘Bambi’ è in programma il derby tutto bolognese tra il Medicina Fossatone di Fulvio Assirelli e il Mezzolara di Nicola Zecchi mentre l’Osteria Grande di Giangiacomo Geraci, che ha raccolto cinque pari in altrettante partite, ospiterà il Futball Cava Ronco. Per quanto riguarda il girone A, negli anticipi il Terre di Castelli ha espugnato per 4-1 il campo dell’Arcetana mentre tra Atletic Cdr Mutina e Fiorenzuola è terminata 2-0 per i padroni di casa. Oggi, alle 15,30, scenderanno in campo anche le nostre due portacolori Zola Predosa e Corticella: la band di Fabio Perinelli ospiterà la corazzata Vianese mentre il team di Michel Cavina farà visita alla diretta rivale per la salvezza Salsomaggiore.