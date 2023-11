Eccellenza in campo nel turno infrasettimanale. La Castiglionese cerca l’allungo. Fani prepara l’assalto al Signa

Caccia alla quinta vittoria consecutiva. Ecco la missione della Castiglionese, capolista nel girone B di Eccellenza. Una squadra quella di Fani che viaggia a ritmi a dir poco sostenuti. I 15 gol fatti i 7 incassati ne sono una prova, ma ciò che conta ancora di più sono gli avversari regolati dai viola che dopo la Colligiana battuta domenica scorsa adesso attendono al varco il Signa. Ennesima prova di maturità in quella che è la settimana del trittico in virtù del turno infrasettimanale con calcio di inizio alle 14.30. Probabile qualche avvicendamento nell’undici iniziale per Fani, ma senza stravolgere l’ordine tattico in campo.

Alle spalle dei viola c’è il Foiano di Filippo Zacchei, una squadra giovane, costruita sulla base delle idee di gioco dell’ex capitano amaranto che ha dato per prima cosa solidità alla difesa, la migliore del girone B. La vittoria di domenica scorsa contro la corazzata Scandicci ha portato in dote una bella dose di entusiasmo e consapevolezza nei propri mezzi in attesa di affrontare la Rondinella Marzocco. Zacchei non ammette cali di concentrazione, guai a soffermarsi sulla classifica dei fiorentini. Appuntamento questo pomeriggio a Montagnano visto che lo Stadio dei Pini è al momento al centro di alcuni interventi di manutenzione. Alle spalle di Castiglionese e Foiano (divise da un punto), c’è il Siena oggi impegnato in casa contro lo Scandicci. Intanto la Baldaccio Bruni, dopo aver osservato un turno di riposo andrà a fare visita all’Audax Rufina per un autentico scontro diretto che in caso di successo potrebbe portare i ragazzi di Baldolini a ridosso delle primissime posizioni. Le altre partite in calendario questo pomeriggio vedranno la Fortis Juventus ospitare il Pontassieve mentre la Lastrigiana andrà con il Signa. Per la Colligiana derby sul campo del Mazzola Valdarbia mentre osserverà un turno di riposo la Sinalunghese.