Eccellenza. In diciotto minuti il Fratres Perignano chiude la partita sul campo della Cuoiopelli

CUOIOPELLI 1 FRATRES PERIGNANO 4

CUOIOPELLI: Fogli, Arrigucci (82’ Tuzi), Bindi (65’ Bocini), Hanxhari, Porcellini, Duranti, Vannuzzi (61’ Pinna), Mancino, Turini (70’ Rocco), Ferraro (65’ Tassi), Campo; a disposizione Pannocchia, Innocenti, Covino, Mancini. Allenatore Francesco D’Addario.

FRATRES PERIGNANO: Serafini, Ricci, Brisciani (89’ Rofi), Gamba, Genovali, Lucaccini, Regoli (46’ Meucci), Misseri (69’ Badalassi), Taraj, Viola (52’ Zocco), Rossi (61’ Atsina); a disposizione Becherini, Lupi, Mariani, Taverni. Allenatore Pacifico Fanani.

Arbitro: Manuel Marchi di Siena (assistenti Davide Valeri e Francesco Ballarino di Firenze).

Marcatori: 13’ e 51’ Viola, 15’ e 18’ Rossi, 68’ Pinna.

Note: ammoniti Arrigucci e Mancino.

SANTA CROCE – In diciotto minuti il Fratres Perignano mette in ghiaccio la vittoria al Masini di Santa Croce. La squadra di Pacifico Fanani va in vantaggio con l’ex Viola al 13’. Poi ci pensa Giacomo Rossi a chiudere i conto di una gara che non ha avuto storia dal ventesimo della prima frazione. Al 15’ e al 18’ il bomber ex Tuttocuoio batte due volte Fogli e consente al Fratres Perignano di conquistare tre punti vitali per la corsa verso i play out attraverso i quali la squadra di Perignano si giocherà la salvezza in Eccellenza. Il Fratres, infatti, è quartultimo con 26 punti insieme ai Mobilieri Ponsacc, a sette punti di distanza dal Viareggio che è la prima compagine al momento salva senza dover passare dagli spareggi. Sotto alla coppia Fratres Mobilieri ci sono Certaldo e Ponte Buggianese con 21 punti. Ultima la Cuoiopelli con 5 punti che già domenica prossima (decima di ritorno, con sole cinque gare alla fine) potrebbe essere condannata anche dalla matematica. Dopo i tre gol del primo tempo ci sono state altre due reti nella ripresa: al 51’ ancora l’ex Viola e al 68’ Pinna per la Cuoiopelli.