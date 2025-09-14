Eccellenza - Inizia il lungo cammino del campionato. Che esame per l’Affrico. La prima col Sansovino

Inizia oggi il campionato, dopo la Coppa Italia. Al via nove squadre fiorentine: la Sestese è nel Girone A, mentre le restanti otto sono nel Girone B. Si inizia subito con alcuni big match, che segnano l’esordio in categoria per il tecnico Davide Guasti sulla panchina della Lastrigiana. Queste le gare in programma oggi alle ore 15.

Girone A

Sestese-Real Forte Querceta (arbitro: Casale di Siena). Rossoblù sono in emergenza per le assenze di Biondi, Robi, Pisaniello, Casati e Dianda. Debutta il neo acquisto Burato.

Girone B

Grassina-Sangiovannese (arbitro: Apuzzo di Terni). Al Pazzagli arriva la blasonata Sangiovannese pronta a mettersi subito in evidenza. I rossoverdi di Cellini nonostante le assenze di Travagli e Rossi Lottini sono pronti alla sfida.

Affrico-Sansovino (arbitro: Lachi di Siena). Al Lapenta c’è grande attesa per l’arrivo della corazzata Sansovino. L’Affrico di Villagatti si schiera al completo, con Gigli e Papini in attacco.

Antella 99-Baldaccio Bruni (arbitro: Ponzalli di Prato). L’Antella debutta davanti al pubblico amico senza Bruno Prati, ma recupera Nizzoli e Rontini e ufficializza il nuovo centrocampista, Zakaria Sdaigui cl. 2000 ex Roma e Campobasso, nato in Italia con radici in Marocco. Gli aretini presentano il difensore Yuri Beers (‘97), ex Sansepolcro.

Castiglionese-Rondinella (arbitro: Bianchini di Siena). La squadra di casa presenta rinforzata con Samuele Palazzi (‘07) e Gregorio Ligi (‘05). La Rondinella giocherà al completo, con le nuove maglie ispirate agli anni ‘80, con simboli che raccontano Firenze e San Frediano, come pure il Torrino di Santa Rosa; emblema del quartiere con il tradizionale Giglio, simbolo della città.

Lanciotto Campi-Figline 1965 (arbitro: Baldasseroni di Pistoia). Col Figline, campigiani privi solo di Ermini per squalifica.

Signa 1914-V. Mazzola Siena (arbitro: Testa di Bergamo). Canarini senza Lorenzo Tempesti, Costa e Giuliani.

Sport Club Asta-Lastrigiana (arbitro: Boeddu di Prato). Sul campo di una Asta molto rinnovata, Lastrigiana al completo.

G. Puleri