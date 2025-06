Eccellenza. Iori: "A Tolentino per una stagione da protagonisti»

"Un onore tornare a vestire la maglia cremisi dopo tanti anni, ringrazio l’ambiente per l’accoglienza". È entusiasta Mauro Iori, il nuovo attaccante del Tolentino classe 1995, che ha giocato nelle ultime stagioni al Matelica, e ritorna in questa piazza oltre dieci anni dall’ultima volta con tanta fame e voglia di vittoria. "Ringrazio il club, a partire dal presidente e dal direttore Crocetti, che mi hanno dato l’opportunità di tornare nella squadra dove sono cresciuto, soprattutto l’allenatore Paolo Passarini, col quale ho condiviso la miglior stagione sul piano personale e realizzativo, chiudendo con la vittoria del campionato di Promozione. Ritrovo una squadra molto forte e collaudata che nello scorso campionato ha stupito per gioco e idee, raggiungendo traguardi importanti". Il Tolentino attraverso le prime conferme e l’acquisto di Iori si candida a un ruolo da protagonista. "La conferma di tanti giocatori, specie nell’ossatura di una squadra è un segnale positivo, significa - spiega Iori – che si è lavorato bene e nella giusta direzione. Conosco bene Passarini, è un allenatore molto bravo e preparato sul piano del gioco e delle idee, ma soprattutto è una persona vera e leale, e nel calcio sono gli aspetti che fanno la differenza in positivo, specie in spogliatoi con tanti calciatori esperti e di personalità. Sono felice di ritrovarlo e di mettermi al lavoro per portare il Tolentino a disputare un campionato da protagonista".

Marco Natalini