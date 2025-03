Eccellenza. "K Sport più motivato del Matelica. Tolentino, trasferta insidiosa»

Peppe Sfredda, diesse del Monturano e lo scorso anno della Maceratese, presenta questo turno del campionato di Eccellenza. Spicca l’anticipo di oggi Fano-Osimana dopo che il Fano non si è presentato nelle ultime tre partite e la lettera dei calciatori in cui denunciano di non avere ricevuto rimborsi.

Monturano-Chiesanuova: "Di fronte avremo una squadra forte, ma per nutrire speranze di salvezza dovremo fare un risultato di peso contro un avversario importante dando più del 100%. Serve la gara perfetta".

Atletico Mariner-Tolentino: "L’Atletico ultimamente ha dato filo da torcere e giocherà con il coltello tra i denti, ma il Tolentino è forte, motivato e convinto dei propri mezzi".

K Sport Montecchio Gallo-Matelica: "La K Sport è un carro armato come la Maceratese, il Matelica ha oramai poco da chiedere alla classifica e le motivazioni possono fare la differenza".

Maceratese-Portuali Dorica: "La Maceratese deve vincere e difficilmente sbaglia queste partite, a Montefano i biancorossi hanno fatto valere la propria forza e di volere la vittoria a tutti i costi".

Montegranaro-Montefano: "Il Montefano non sta al sicuro e di fronte ha il Montegranaro che ha l’ultima chance per sperare nei playoff".

Sangiustese-Urbino: "Ho visto bene la Sangiustese e può battere chiunque, ma le motivazioni sono differenti in quanto gli ospiti possono sperare per un posto nei playoff".

Urbania-Fabriano Cerreto: "L’Urbania è fuori da tutto mentre il Fabriano Cerreto è mosso da forti motivazioni".