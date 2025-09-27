Eccellenza. "K Sport-Urbino, derby da brividi. Matelica, Chiesanuova è tosto»
Non mancano di certo le gare interessanti in questo turno di Eccellenza presentate da Roberto Buratti, allenatore del Trodica.
Montefano-Urbania: "Da un lato c’è una squadra attrezzata come l’Urbania capace di prendere pochi gol, dall’altra un Montefano che non può permettersi passi falsi, per di più in casa: X".
Tolentino-Civitanovese: "La Civitanovese cerca la prima vittoria, il Tolentino è forte, è reduce da un passo falso e ha il vantaggio di giocare in casa: 1".
Fermana-Osimana: "La Fermana è una buonissima squadra ma paga sul piano fisico il fatto di essere partita in ritardo, dall’altra parte c’è un’Osimana molto esperta: X".
Fermignanese-Fabriano Cerreto: "La Fermignanese sta facendo bene mostrando un bel gioco, insomma è una matricola vivace che si confronterà con un Fabriano partito a mille: X".
K Sport Montecchio Gallo-Urbino: "Ecco un altro derby, magari con qualche scoria dell’anno scorso: X".
Matelica-Chiesanuova: "Penso al pareggio perché il Chiesanuova è una formazione quadratissima e il Matelica sta facendo bene potendo contare su ottime individualità".
Montegranaro-Trodica: "Noi proveremo come sempre a centrare la vittoria e con questa mentalità dovremo scendere in campo consapevoli che ci attende un avversario forte. La gara tuttavia presenta delle insidie: 2".
Sangiustese-Jesina: Una gara da tripla e difficile da interpretare essendo formazioni a zero punti e che hanno cambiato guida tecnica (Sansovini alla Sangiustese e Puddu sulla panchina dei leoncelli)".
