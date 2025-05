Eccellenza: Ksport Montecchio sfida Vianese per il passaggio in D

L’ennesimo fine settimana di gare per quello che riguarda il panorama dilettantistico partendo dall’Eccellenza dove gli occhi sono puntati sul Mirabello di Reggio Emilia dove domani il Ksport Montecchio cercherà di ribaltare la sconfitta casalinga dell’andata (0-1 il finale) contro i reggiani della Vianese. Si gioca alle 16 un match che deciderà anche il format della nuova Eccellenza infatti se il Ksport supererà i reggiani, oltre al prossimo turno, e salirà in D l’Eccellenza rimarrà a 16 squadre. In caso di eliminazione invece saranno 17 le formazioni al via dell’Eccellenza e in quel caso la palla passerà alla Figc Marche che non vorrebbe toccare il format ma con squadre dispari ci sarebbe un turno di riposo che le altre squadre non vogliono dopo quanto accaduto quest’anno, dopo l’esclusione dell’Alma Juventus Fano. Possibile a quel punto l’allargamento a 18 con un ripescaggio che "spetterebbe" all’Atletico Azzurra Colli sconfitta nello spareggio dalla Fermignanese. Si gioca anche in Prima e Seconda Categoria oggi con gli spareggi promozione nelle gare in programma in campo neutro. In Prima Categoria alle ore 16,30 al Ferranti di Porto Sant’Elpidio spareggio che vale la Promozione tra il Real Montalto e il Borgo Mogliano: gara unica che prevde anche supplementari ed eventuali calci di rigore. Scendendo in Seconda Categoria invece lo scenario sarà quello del Bruno Recchioni di Fermo dove alle 16,30 si affronteranno per lo spareggio finale il Salvano e il Castignano, sempre alle ore 16,30.