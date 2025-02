Eccellenza, la 5ª di ritorno: "Rata favorita sul Matelica"

La quinta giornata di ritorno di Eccellenza propone diversi scontri diretti che sono presentati da Luca Manisera, ex tecnico di Montefano e Vigor Castelfidardo.

Monturano-Urbino: "Il Monturano deve fare punti ed è la stessa esigenza dell’Urbino: una per uscire dalla zona a rischio e l’altra per i playoff"

Fano-Sangiustese: "Il Fano è in grande difficoltà anche se difficilmente molla, la Sangiustese sta molto bene ed è favorita".

Chiesanuova-Tolentino: "Sarà una gara difficile per entrambe: Chiesanuova deve vincere per restare attaccata alle altre due squadre e coltivare il sogno serie D, il Tolentino deve dare continuità ai risultati in chiave playoff".

K Sport Montecchio Gallo-Montegranaro: "La K Sport è in splendida forma ed è favorita sebbene dall’altra parte troverà un avversario difficile da affrontare".

Maceratese-Matelica: "Finora la Maceratese in casa ha raccolto meno che in trasferta, il Matelica è forte ed è in fiducia dopo la vittoria. I biancorossi di Possanzini sono favoriti, ma devono prestare attenzione".

Osimana-Fabriano Cerreto: "L’Osimana ha l’occasione per continuare a viaggiare in direzione playoff, ma Fabriano deve fare punti per riscattarsi dalla pesante sconfitta di Tolentino e per uscire dalla zona playout".

Portuali Dorica-Montefano: "È uno scontro playout. Il Montefano è fuori però fa fatica a trovare continuità, è una gara importantissima per non farsi risucchiare dai Portuali che in casa sanno essere temibili. Per il Montefano è una partita difficile".

Urbania-Atletico Mariner: "Sulla carta l’Urbania è favorita in una partita difficile, dall’altra parte c’è un Atletico Mariner che ha ritrovato fiducia".