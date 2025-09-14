Eccellenza: la Baldaccio Bruni di Palazzi sul campo dell’Antella. Sangio e Sansovino in trasferta. La Rondinella per la Castiglionese

AREZZOAntella, Sangiovannese, Sansovino e magari qualche sorpresa. Ecco le big ai nastri di partenza di questo campionato di Eccellenza che ha scaldato i motori con la Coppa Italia e adesso si prepara a fare sul serio con le prime gare da tre punti della stagione. Partendo proprio dalle big ecco per la Sangiovannese che l’obbligo di riscattare un’amara retrocessione passa fin da subito dalla sfida esterna sul campo del Grassina con calcio di inizio alle 15. Il passaggio del turno in Coppa sicuramente ha dato fiducia ma portato alla luce aspetti su cui lavorare per poter competere nella colonna di sinistra della classifica. Buon numero quello di tifosi azzurri attesi in trasferta. E sempre in trasferta inizierà il cammino della Sansovino del patron Iacomoni. Confermato Chini in panchina è stato allestito un organico di primo piano per poter lottare senza remore per i posti che contano della classifica di questo raggruppamento. Il cammino però parte in casa dell’Affrico e di certo l’esordio unito all’incognita rappresentata dai fiorentini sono due aspetti da valutare attentamente. Per la Baldaccio ecco un esordio altrettanto ostico. I biancoverdi di Mario Palazzi partiranno dal campo dell’Antella, formazione allestita con un budget a dir poco importante per puntare alla serie D. L’esperienza di Gorini e Quadroni sarà importante per poter uscire indenni e ripetere l’ottimo cammino della scorsa stagione. Il programma di questa giornata si completa poi con la Castiglionese di Zacchei chiamata a battere subito un colpo in casa contro una Rondinella costruita non per essere una comparsa. Ecco quindi anche Lanciotto-Figline, Certaldo-Colligiana, Signa-Valentino Mazzola oltre ad Asta-Lastrigiana.