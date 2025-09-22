Eccellenza: la Brescello Piccardo è sconfitta, ma con onore. Decide una rete di Vaccari. Espulso al 43’ mister Sarnelli per proteste. Stavolta alla Vianese basta un solo gol

BRESCELLO PICCARDO

0

VIANESE

1

BRESCELLO PICCARDO: Giaroli, De Luca (17’ st Zaccariello), Iodice, Cocconi, Rizzi (35’ st Marconi), Notari, Buffagni (21’ st Corbelli), Bouhali, Fomov, Mastaj (17’ st Truffelli), Binini (44’ pt Fanti). A disp. Aimi, Contini, Corbelli, Bicaku, Brevini. All. Fontana.

VIANESE: Della Corte, Cortesi, Silvestro, Caesar Tesa, Moretti (46’ st Paterlini), Contipelli, Oubakent (47’ st Di Gesú), Vaccari, Iacovoni (43’ st Zafferri), Martinez (37’ st Falanelli), Zanazzi. A disp. Caccialupi, Martini, Pezzani, Mammi, Bertetti. All. Sarnelli.

Arbitro: Romini di Ravenna.

Rete: 3’ st Vaccari.

Note: espulso mister Sarnelli (V) al 43’ pt per proteste. Ammoniti De Luca, Buffagni (BP), Contipelli e Pezzani (V).

La Vianese centra la quarta vittoria in altrettante partite sbancando Brescello e rimanendo a braccetto con la Pontenurese in vetta alla classifica. Dopo settimane ricche di gol, però, gli uomini di Sarnelli faticano nel venire a capo dei padroni di casa, che si fanno vivi al 18’ con Binini, abile nel resistere alla carica del diretto avversario e calcia a rete, trovando Della Corte attento. Nel finale di primo tempo viene espulso il tecnico ospite per proteste, dopo un fuorigioco non fischiato che rischia di tramutarsi in azione da gol; poco prima dell’intervallo la girata di Mastaj termina sul palo a Della Corte battuto.

Nella ripresa arriva subito il gol partita: è il 48’ quando Vaccari raccoglie una respinta di Giaroli su colpo di testa di Contipelli e insacca. La Vianese avrebbe immediatamente la palla per raddoppiare: Martinez serve Iacovoni, che tuttavia si fa ipnotizzare da Giaroli. Gli ospiti azionano spesso e volentieri il contropiede e all’89’ Zanazzi si allunga troppo la sfera, fallendo una ghiotta opportunità per lo 0-2, poi è Martinez, all’ultimo secondo del recupero a far tremare Giaroli, colpendo la traversa. La Vianese chiude la quarta gara di fila senza subire reti, come Nibbiano e Agazzanese.

Foto: Filippo Iacovoni