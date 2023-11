Eccellenza. La carica di Mariani:: "Un Montefano reattivo si farà valere a Urbino»

"Servirà una gara di coraggio, di determinazione e convinzione dei nostri mezzi: solamente così potremo fare bene a Urbino contro un avversario tosto". Nico Mariani, allenatore del Montefano, parla della gara di oggi contro la formazione di Antonio Ceccarini che con 21 punti è al secondo posto. "Torneremmo a casa con le ossa rotte – aggiunge – se dovessimo fare una prova remissiva e senza il giusto atteggiamento". I viola dovranno vedersela con una squadra che sta facendo molto bene. "Non mi sorprende affatto di vedere l’Urbino lassù, si tratta di una realtà che lavora e programma bene, può contare su ottimi giocatori come Dalla Bona, Sartori, Magnani e potrei continuare l’elenco. Ci attende una partita complicata, contro un avversario dalla grande fisicità, ben preparato, dovremo curare ogni particolare ma noi ci siamo sempre fatti trovare pronti, a prescindere dall’avversario di turno, perché stiamo lavorando bene, perché i ragazzi sono disponibili". Non ci saranno il trequartista Palmucci per infortunio e il centrocampista Guzzini che deve scontare l’ultima giornata di squalifica, mentre l’esterno di difesa Morazzini è convocato ma difficilmente partirà dall’undici titolare. "Avremo delle assenze – conclude Mariani – ma posso contare su una rosa lunga che mi permette di sopperire ai forfait. Chiunque va in campo sta dimostrando di fare bene, ogni volta i ragazzi rispondono presente perché hanno lavorato con profitto".