Eccellenza. La Castiglionese cambia. Arriva l’esonero per Fani

Un autentico terremoto si è abbattuto sulla Castiglionese. La società viola dopo il passo falso interno contro il Lanciotto ha deciso di sollevare dall’incarico Roberto Fani. Una decisione maturata dopo un periodo segnato da un digiuno di vittorie che sta proseguendo da prima di Natale tra campionato e Coppa che ha visto i viola cedere seppur di quattro punti la prima posizione in classifica. Adesso parte la caccia al nome del successore. Secondo alcune indiscrezioni la società del presidente Barbaglia potrebbe puntare su Zacchei, ex capitano e allenatore del Foiano, ma non sono da escludere sorprese. La Castiglionese nel prossimo turno tra l’altro ripartirà dal derby in casa proprio del Foiano.