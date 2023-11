Eccellenza, la Castiglionese riceve il Foiano. Le altre partite. Falomi contro Adami. È big match al Faralli

Nicola Falomi da una parte, in maglia viola, con cinque gol all’attivo. Dall’altra Cristiano Adami, con la maglia amaranto del Foiano, con 8 gol all’attivo e capocannoniere del girone. Una sfida a suon di gol sulla carta quella tra Castiglionese e Foiano, in programma oggi pomeriggio alle 14,30 allo stadio Faralli di Castiglion Fiorentino. Una sfida tra due tecnici come Fani e Zacchei che erano partiti benissimi e sono stati fin da subito protagonisti, sorprendendo anche per il bel gioco espresso. A lungo prima e seconda, oggi viola e amaranto arrivano al derby rispettivamente secondi (Castiglionese) e quarti (Foiano) con il Siena capolista che sembra aver preso il largo. Ma poco importa, oggi i tre punti valgono anche per il morale e per il derby. La Castiglionese arriva all’appuntamento dopo pareggi di fila, il Foiano di Zacchei dopo due sconfitte e un pareggio seppur con buone prestazioni. Per quanto riguarda le altre aretine lo Scandicci aspetta al varco il Terranuova Traiana. I ragazzi di Becattini sperano ovviamente di poter fare come le altre aretine (Baldaccio, Castiglionese e Foiano) che hanno trovato punti pesanti con i blues vincendo i precedenti incontri. Vincere oggi significherebbe vincere lo scontro diretto ai danni dei fiorentini, terzi con un punto in più dei biancorossi.

Per la Baldaccio Bruni impegno casalingo contro la Fortis Juventus. Anche in questo caso è uno scontro diretto tra i ragazzi di Baldolini e i fiorentini che sono divisi da due punti con la squadra di Anghiari che facendo risultato oggi potrebbe davvero raggiungere acque ancor più tranquille. Il programma della giornata si completa con Audax Rufina-Siena, Colligiana-Firenze Ovest, Pontassieve-Asta e Rondinella-Sinalunghese. Ieri si è giocato l’anticipo, il derby tra Signa e Lastrigiana con la vittoria degli ospiti per 2-0 con le reti firmate da Palaj e Pierattini.