Eccellenza. La Civitanovese di scena a Fermo. Mercanti: "Penso solo a vincere»

"La Fermana potrà metterci in difficoltà grazie alla qualità dei suoi interpreti, ma noi dovremo avere il coraggio di fare la partita". Andrea Mercanti (foto), tecnico della Civitanovese, mostra idee chiare parlando del derby contro i gialloblù, fischio d’inizio alle 15.30 allo stadio Recchioni. "Si tratta – afferma – di una partita complicata perché i gialloblù, proprio come noi, sono reduci da un pareggio, loro in casa dell’Urbino, una delle candidate ai playoff. La Fermana ha giocatori forti come Marin, il centrale difensivo Kieling o l’esterno offensivo Guti". Il trainer è anche un ex della partita: "quattro anni nel settore giovanile gialloblù – ricorda Mercanti - sono stati belli, intensi e ancora li porto con me. Chiaramente, la Civitanovese è la squadra della mia vita, ma alla società canarina porterò sempre molto rispetto. Ora penso solo a vincere questa partita". Guardando in casa propria, il tecnico si dice "molto fortunato, perché – spiega - ho trovato dei ragazzi seri: gente come Visciano e Macarof trasmette il giusto esempio, i nuovi sono ragazzi ottimi dal punto di vista umano e come atleti danno tutto. Si è creata la giusta alchimia". Stavolta, i rossoblù si presenteranno con tutti gli interpreti a disposizione. In settimana, è stato recuperato anche l’attaccante Ganev che tuttavia deve recuperare a pieno la condizione. Non al 100% il terzino Candia. Anche la Fermana sarà al completo. Sul mercato, il club rossoblù resta attivo: nei prossimi giorni dovrebbe aggregarsi il centrale irlandese Fagan, proveniente da L’Aquila 1927, mentre il difensore Corvaro approderà alla Sangiorgese. Trasferta vietata ai tifosi ospiti, il match sarà visibile su Tvrs.

Le probabili formazioni

FERMANA (4-2-3-1): Raccichini; Bartolocci, Kieling, Rodriguez, Malafronte; Marin, Maquiesse; Petronelli, Cicarevic, Guti; Solmonte. All. Gentilini.

CIVITANOVESE (4-3-3): Forconesi; Marini, Cahais, Luciani, Cosignani; Malavolta, Visciano, Lorenzoni; Cappa, Handzic, Pompili. All. Mercanti.

Francesco Rossetti