Eccellenza. "La Civitanovese può fare bene»

"Se siamo quelli del secondo tempo di domenica scorsa, possiamo far bene. Vorremmo dedicare la vittoria alla memoria di Massimo Rossi". Così Paolo Pochetti, direttore generale della Civitanovese, gettando lo sguardo sulla prima di campionato in programma domenica, quando i rossoblù ospiteranno la corazzata del K Sport Montecchio (15.30). "Sulla carta – spiega Pochetti – gli avversari sono una delle candidate alla vittoria del campionato. Lo dimostra il cammino intrapreso lo scorso anno, quando hanno sfiorato la promozione in D". Oltre ad aver mantenuto alcuni elementi di spessore come il portiere Luca Cerretani, il difensore Gabriele Notariale, i centrocampisti Ignazio Carta e Alberto Torelli e l’attaccante Alessandro Peroni, il K Sport si è rinforzato con calciatori importanti tra cui il difensore Enrico Mistura, l’esperto attaccante Luca Rivi, i centrocampisti Nicola Camilloni e Davide Paglia e, in ultimo, l’attaccante Antonio Broso, la scorsa stagione al Fossombrone. A cambiare è stata la guida tecnica, con la panchina passata da Giuseppe Magi a Stefano Protti, ex Fermana. "Ricordo bene Broso – rivela Pochetti – avendolo affrontato quando ero a Chieti. Era già ottimo per la serie D, per l’Eccellenza parliamo di un lusso. Ma se entriamo in campo con l’atteggiamento avuto nel secondo tempo contro la Sangiustese, non dobbiamo avere timore di nessuno". Il dg si dice "fiducioso, perché – spiega – Mercanti sta lavorando bene sia a livello tecnico tattico che extra campo. Il mister è riuscito a creare un gruppo unito e coeso, non è affatto scontato. Affrontiamo questa sfida consapevoli dei nostri mezzi e con gran parte degli effettivi a disposizione". Sono positive le notizie che il dirigente comunica: "è arrivato – afferma – il transfer di Cahais, mentre tutti gli altri giocatori si stanno rimettendo a posto. A parte Chiaruzzi, convocato per la nazionale U21 di San Marino e Ganev che ne avrà ancora per un po’, siamo quasi al completo. Verranno effettuate delle valutazioni sulle condizioni di Malavolta". In campo per onorare la memoria di Rossi, storico speaker e cronista delle sorti rossoblù di cui oggi si celebrano i funerali. "È alla sua memoria che vorremmo dedicare una vittoria che al Polisportivo manca da troppo tempo", conclude Pochetti. L’ultimo successo interno risale infatti allo scorso primo dicembre, Civitanovese-Sora di serie D (2-0).

Francesco Rossetti