Eccellenza. La Civitanovese recupera gli attaccanti. Handzic e Apicella

Sarà una settimana impegnativa quella che attende la Civitanovese. In cerca della prima vittoria in campionato e con la voglia di riscattarsi dopo due ko, la squadra di Andrea Mercanti sarà impegnata contro il Tolentino, targato Iori-Capezzani-Tortelli, quest’ultimo indossò la maglia rossoblù nella stagione 2016-17. Altro ex è il ds cremisi Giorgio Crocetti, che domenica era al Polisportivo per assistere al match col Matelica. Allo stadio "Della Vittoria", inizio alle 15.30, i locali cercheranno il riscatto dopo il passo falso di Urbino (2-0). Visciano e soci torneranno in campo tre giorni dopo, cioè mercoledì, nella tana del Chiesanuova, per disputare l’andata dei quarti di Coppa Italia. La domenica seguente, quinta di campionato, arriverà l’Urbania guidata dall’esperto Antonio Ceccarini. Perciò la compagine rivierasca deve dosare bene le energie fisiche e mentali per affrontare un difficoltoso tris di appuntamenti. Complice la pioggia, la squadra si è allenata sul sintetico del rione Risorgimento ed è stata l’occasione per rivedere in gruppo l’attaccante Apicella, alternativa ad Handzic. Con il bosniaco recuperato, Mercanti non dovrebbe avere problemi in attacco a Tolentino, come accaduto nell’ultimo turno. Forse, non sarà disponibile il difensore Fagan, più per un discorso burocratico. Tutti gli altri sono ok. Nel contempo, il dg Pochetti lavora sulle uscite di Romero, Guedack e Chiaruzzi. Intanto è nota la nuova destinazione dell’ex Civitanovese, Leo Di Martino, approdato all’Us Poggibonsi, in serie D. Filippo Romanelli, transitato in estate, è invece passato al Puglianello, in Eccellenza campana.

Francesco Rossetti