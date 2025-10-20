Eccellenza. La Colligiana al terzo ko di fila. Baldaccio Bruni passa e resiste
COLLIGIANA 1 BALDACCIO BRUNI 2
COLLIGIANA: Conti, Donati (31’ st Dini), Gianneschi, Bartalini, Mariani, Simi (25’ st Finetti), Calamassi, Cicali, Poli (23’ st Bouhamed), Masini (9’ st Baccani), Montagna (45’ st Vitale). A disp.: Di Bonito, Nacci, Finetti, Grassini, Pierucci. All.: Guidi.
BALDACCIO BRUNI: Vaccarecci, Piccinelli, Hajirj (28’ st Meloni), Giorni (C), Magi (9’ st Quadroni), Sbardella (23’ st Beers), Mambrini (9’ st Giovagnini), Valori (19’ st Mariotti), Bruschi, Bartoccini. A disp.: Manzani, Donnini, Monini, Zanchi. All.: Battistini.
Arbitro: Ghanim (Saronno).
Reti: 15’ pt Poli (C), 39’ pt Giorni (B), 5’ st Valori (B).
Note: angoli 4-3; ammoniti Simi, Hajirj, Bruschi, Bouhamed, Mariani; recuperi 2’, 5’.
COLLE DI VAL D’ELSA - Terza sconfitta consecutiva per la Colligiana, che cede 2-1 in casa al Baldaccio Bruni.
Le fasi iniziali del match vedono un duro confronto a centrocampo, senza che nessuna delle due squadre riesca a prevalere. La prima conclusione, al 5’, è di Poli, ma il suo diagonale esce a lato del palo.
Lo stesso Poli ci riprova in mischia sei minuti dopo, ma spara alto. È l’antefatto del gol del vantaggio per i padroni di casa: al 15’ un passaggio filtrante libera al limite dell’area il solito Poli, che con un preciso rasoterra supera Vaccarecci.
Sulla ripartenza lo scatenato attaccante biancorosso trova addirittura il raddoppio, ma l’arbitro annulla per fuorigioco.
Il Baldaccio Bruni prova a rispondere, senza però riuscire a creare vere occasioni da rete, fino al 39’, quando Giorni trova il varco giusto per pareggiare.
Il finale di primo tempo vede il Baldaccio in crescita e più volte vicino al 2-1, che arriva in avvio di ripresa, quando Valori è abile ad approfittare di un clamoroso "buco" nella difesa biancorossa.
La Colligiana reagisce: Poli si libera in area con un pregevole dribbling e crossa al centro, ma Masini spara alto da due passi. Alla mezzora ci prova Bouhamed dalla distanza, ma Vaccarecci riesce a deviare in angolo. La Colligiana ci prova fino alla fine, ma senza ottenere risultati. E così il Baldaccio Bruni torna a casa con il bottino pieno.
Marco Brunelli
