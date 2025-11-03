Eccellenza: la Colligiana fallisce un calcio di rigore nella ripresa. Colpo Sansovino nel recupero. Ricci regala tre punti a Chini

COLLIGIANA

0

SANSOVINO

1

COLLIGIANA: Conti, Donati (C), Gianneschi, Pierucci, Mariani, Finetti (43’ pt Simi), Calamassi (32’ st Dini), Cicali, Poli, Bouhamed (36’ st Bartalini), Montagna (34’ st Vitale). All.: Guidi.

SANSOVINO: Tinferanza, Artini, Tognetti, Bega, Cacioppini, Sabatini (C), Rosi (42’ st Sacconi), Privitera (30’ st Cantatore), Zhupa (36’ st Iacomoni), Benucci, Mirante (32’ st Ricci). All.: Chini

Arbitro: Cornello di Firenze.

Reti: 47’ st Ricci (S).

COLLE VAL D’ELSA – Vittoria in extremis per la Sansovino, che batte 1-0 la Colligiana all’ultima conclusione della partita. Partenza offensiva della Colligiana: dopo dieci minuti Poli è abile a strappare un pallone al limite dell’area e a crossare al centro per l’accorrente Bouhamed, che conclude apparentemente a colpo sicuro. Tinferanza è però abile a deviare sul palo. Il Sansovino risponde con un paio di azioni in velocità, con Conti costretto a due difficili uscite a terra quasi sui piedi degli attaccanti ospiti. Al 31’ Rosi è protagonista di una bella discesa sulla fascia sinistra, ma Benucci non riesce a deviare il suo cross. La Sansovino inizia la ripresa in avanti, costruendo almeno tre buone occasioni nei primissimi minuti, senza però riuscire a centrare la porta. Poi però è la Colligiana ad assumere il controllo del gioco: Gianneschi va vicino alla rete del vantaggio al 9’, e nei minuti successivi i biancorossi si presentano a più riprese davanti alla porta di Tinferanza, senza però trovare la zampata decisiva. Al 15’ l’arbitro concede un rigore alla Colligiana, nonostante le pesanti proteste degli ospiti, secondo i quali l’intervento incriminato sarebbe stato fuori dall’area. Sul dischetto va Poli, che però colpisce il palo interno, con il pallone che attraversa tutta l’area piccola prima di uscire sul fondo. In pieno recupero Benucci serve al vertice dell’area di rigore Ricci, che piazza un perfetto diagonale, spiazzando Conti e regalando la vittoria agli ospiti.

Marco Brunelli