  4. Eccellenza. La Comacchiese non decolla. Mesola senza difesa

Eccellenza. La Comacchiese non decolla. Mesola senza difesa

Due pareggi ed una sconfitta nella domenica delle altre ferraresi impegnate nel girone B di Eccellenza. A reti bianche le...

di JACOPO CAVALLINI
23 settembre 2025
Pallone

Due pareggi ed una sconfitta nella domenica delle altre ferraresi impegnate nel girone B di Eccellenza. A reti bianche le gare tra Faenza e Sant’Agostino e tra Comacchiese ed Osteria Grande, due sfide in cui ha prevalso la volontà di non perdere e di guadagnare un punticino a testa che potrebbe rivelarsi prezioso a fine campionato. I ramarri di mister Biagi ci hanno provato, impensierendo diverse volte il portiere dei romagnoli, ma alla fine è arrivato un pari che fa morale dopo la sconfitta contro la Sampierana; per il Sant’Agostino sono 7 punti in 4 partite, un bottino comunque soddisfacente che può lasciare relativamente tranquilli in vista dei prossimi impegni. Continua a faticare la Comacchiese, soprattutto a rendersi pericolosa davanti: se non altro lo 0-0 con l’Osteria Grande vale il primo punto in classifica, ma è evidente la difficoltà dei lagunari di creare azioni pericolose in attacco. Dopo quattro partite la squadra di Candeloro deve ancora sbloccarsi, un tabù che prima o poi andrà abbattuto per credere alla salvezza. Chi invece è in un momento ancor più complicato è il Mesola, che dopo un buon avvio – quattro punti nelle prime due giornate – sta pagando ora lo scotto del salto di categoria. Allo 0-4 in casa con il Santarcangelo è seguito il 5-3 sul campo della Sampierana, a confermare l’inaspettata fragilità della formazione castellana, con nove gol in 180’. Ora la truppa di Oscar Cavallari dovrà rimettersi in carreggiata e ritrovare solidità per tornare a fare punti.

j. c.

© Riproduzione riservata

