Eccellenza. La Correggese fa festa al 96° e resta in vetta con il Nibbiano

CORREGGESE

2

SALSOMAGGIORE

1

CORREGGESE: Piccinardi, Ghizzardi, Boilini (24’ st Carini), Covili (34’ st Galli), Bertozzini, Benedetti, Bassoli (39’ st Casini), Errichiello, Antenucci, Cappelluzzo (19’ st Galletti), Leonardi. A disp. Cipriani, Caselli, Pipoli, Vernia, Vezzani. All. Rossi.

SALSOMAGGIORE: Borges, Campaore (2’ st Brunani), Dattaro (27’ st Ramponi), Pedretti, Ferrari, Morigoni, Corbelli, Orlandi, Fanti (42’ st Berti), Roberi (34’ st Landini), Kamisi (19’ st Furlotti). A disp. Peretto, Squeri, Ascone, Caruso. All. Luigi Apolloni. Arbitro: De Robertis di Bologna. Reti: 4’ st Antenucci (C), 11’ st Fanti (S), 51’ st Casini (C).

Note: ammoniti Leonardi, Benedetti, Errichiello, Casini (C), Roberi, Orlandi e Pedretti (S).

La Correggese fa festa al 96’ e prosegue la propria corsa al vertice della classifica di Eccellenza, a braccetto col Nibbiano: bravi i biancorossi a non mollare la presa fino al triplice fischio finale, aggiudicandosi una gara equilibrata e sempre sul filo (ben 7 gli ammoniti). Nel primo tempo sono i termali a fare la partita, con Kamisi che alza troppo la mira da posizione favorevole e Roberi che colpisce la traversa; la replica dei padroni di casa è affidata ad Antenucci, che prima manda a lato un pallonetto, poi centra il palo. Nella ripresa Antenucci apre le marcature su cross di Ghizzardi, ma il Salsomaggiore reagisce subito e pareggia con una perfetta ripartenza di Fanti. A 10’ dalla fine il pubblico del Borelli si dispera per un altro legno, stavolta colpito da Galletti, ma in Zona Cesarini è Casini, dopo uno scambio con Leonardi, a far esplodere il tifo di fede locale.