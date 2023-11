Eccellenza, la Cuoiopelli in vetta. Falivena: "Ho un gruppo di ragazzi eccezionali»

Venti punti in nove partite. Sedici gol fatti, secondo miglior attacco del girone A di Eccellenza dopo quello del Fratres Perignano. Ma la differenza tra Cuoiopelli e Fratres è nelle reti subite. Sette la Cuoio, dodici il Fratres che dopo la inaspettata sconfitta interna di domenica contro lo Zenith Prato ora insegue i conciari a tre punti di distanza. A Santa Croce continuano a volare bassi e a predicare calma. Ma il primo posto è stato accolto, ovviamente, con grande entusiasmo.

L’allenatore Roberto Falivena: "Sono contento, sono contento soprattutto per i ragazzi, che non sono ragazzi ma uomini eccezionali". "In questi tre mesi abbiamo creato un qualcosa di eccezionale – ancora Falivena – Non è stato semplice coalizzare tra di loro 15-16 giocatori nuovi. Sono eccezionali e l’abbiamo visto anche contro il Tuttocuoio quando tutti, dico tutti, hanno messo in campo la stessa unione di intenti. I ragazzi hanno fatto una buona gara anche se nel finale abbiamo sofferto. Ma è normale soffrire contro squadre attrezzate come quella di Ponte a Egola. I giocatori si impegnano al massimo tutti i giorni in ogni allenamento e anche contro il Tuttocuoio hanno messo in campo tutto quello che abbiamo preparato in settimana. Anzi, nelle due settimane visto che c’è stato lo stop del 5 novembre a causa dell’alluvione". "Abbiamo preso gol su calcio piazzato – conclude Falivena – Può capitare. L’abbiamo rifatto noi su calcio piazzato dopo cinque minuti del secondo tempo e poi sono venute fuori la grinta e l’attaccamento alla maglia che hanno questi ragazzi".

Il duello in vetta tra Cuoiopelli e Fratres Perignano è, al momento, la notizia del girone A di Eccellenza. Lo scontro diretto è in programma il 10 dicembre a Perignano. Sul fronte Tuttocuoio, come abbiamo scritto ieri, la sconfitta di Santa Croce è costata la panchina a Francesco Tavano esonerato e sostituito da Sena. Continua ad arrancare, infine, la Geotermica che dopo aver mostrato spiragli positivi è caduta contro il Camaiore in casa.