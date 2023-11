Eccellenza, la decima giornata. Derby Osimana-Castelfidardo, la Jesina guarda verso la vetta

È il giorno del derbyssimo a Osimo. Al Diana (ore 14.30) si gioca Osimana-Castelfidardo. Un derby dove i tre punti valgono tanto: lo sa bene il nuovo direttore tecnico dei giallorossi Mauro Chiodini che confida che "i derby mi piacciono da morire. Mi aspetto una reazione della squadra", alla ricerca della prima vittoria in campionato del nuovo corso in panchina, Aliberti-Labriola. Anche il Castelfidardo è alla ricerca dei tre punti che mancano in casa biancoverde dalla terza giornata. Nell’aperitivo di Coppa una vittoria per parte, più sostanziosa quella dell’Osimana, in casa, al ritorno, che è valsa ai giallorossi anche il passaggio del turno. "Un derby dal sapore particolare, ci sarà una cornice di pubblico importante, perciò sarà da stimolo per il sottoscritto, ma soprattutto per la squadra – fa sapere l’allenatore dei fidardensi, Marco Giuliodori –. Faremo di tutto per portare a casa il risultato". Nell’Osimana non ci dovrebbe essere Fermani (infortunato), il Castelfidardo ha tutti a disposizione.

Esame probante invece per una Jesina che si ritrova a quattro punti dalla vetta e che oggi andrà a fare visita alla seconda della classe, quel Chiesanuova (si gioca a Villa San Filippo di Monte San Giusto) che ha infilato cinque vittorie di fila (senza prendere gol). Mister Simone Strappini anche oggi dovrà fare a meno di alcuni elementi tra infortunati e squalificati (Capomaggio e Giovannini). "Dovremo fare una piccola impresa, speriamo di riuscirci", il pensiero dell’allenatore.

Eccellenza, 10ª giornata (ore 14.30). Atletico Azzurra Colli-Montegiorgio, Chiesanuova-Jesina, Civitanovese-K Sport Montecchio Gallo, Urbino-Tolentino, Maceratese-Sangiustese VP, Monturano-Montefano, Osimana-Castelfidardo, Urbania-Montegranaro. Classifica: Urbino 19; Chiesanuova e Civitanovese 18; Montegranaro e Jesina 15; K Sport e Urbania 14; Montefano 13; Maceratese 12; Castelfidardo 11; Osimana 8; Sangiustese 7; Montegiorgio, Monturano e Tolentino 6; Azzurra Colli 3.