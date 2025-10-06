Eccellenza. La Fezzanese passa a Loano e sale in vetta alla classifica

Loano 0 Fezzanese 2

SAN FRANCESCO LOANO: Scalvini, Basso, Leo, Balla, Lufi (78’ Carastro), Hovsepian (54’ Celella), Campelli, Bonifazio, Cassata, Valentino (65’ Auteri), Cauteruccio (81’ Oxhallari). (A disp. Pusceddu, Moussoufa, Lingoa, Rizzonato, Mercurio). All. Lupo.

FEZZANESE: Mazzola, Corrado S., Salerno (59’ Manfrone), Vietina, Masi, Battini (76’ Medusei), Beccarelli (46’ Stradini), Bruccini, Scarlino (85’ Kane), Scieuzo, Nicolini (79’ Aliboni). (A disp. Scopis, Martinelli, Costa, Baracchini). All. Ponte.

Arbitro: Miraglia di Imperia (assistenti Florjana Doci di Savona e Toro di Chiavari).

Reti: 62’ Battini, 82’ Aliboni.

LOANO – Prima vittoria esterna stagionale della Fezzanese che si impone con un netto 2-0 sul campo del San Francesco Loano nella quarta giornata del campionato di Eccellenza. I verdi del Giulio Ponte raggiungono così la vetta della classifica, agganciando la capolista Campomorone che pareggia 2-2 a Pietra Ligure. La prima emozione al 4’ però è locale con Cauteruccio che, servito da Campelli, calcia di poco a lato. All’8’ Balla salva sulla linea un tiro di Scarlino smarcato da Masi. Al 15’ e al 33’ Mazzola è attento su tiro di Bonifazio e punizione di Campelli. Al 19’ Scalvini devia a fatica una punizione di Bruccini. Al 35’ Cauteruccio tira sull’esterno della rete. Al 40’ Bruccini calcia a lato dopo una bella triangolazione con Nicolini e Beccarelli.

Al 47’ Scalvini salva su tiro a botta sicura di Salerno su cross di Scarlino. Al 50’ e al 70’ Bonifazio dal limite e Campelli su punizione impegnano Mazzola. Al 62’ i fezzanoti passano in vantaggio con un preciso rasoterra dal limite di Battini. Al 73’ Manfrone con un tiro dalla distanza chiama Scalvini alla difficile parata. All’80’ Scarlino, smarcato da Bruccini, spreca una ghiotta occasione a tu per tu col portiere. Due minuti dopo il raddoppio del neoentrato Aliboni che segna da sottomisura sfruttando un assist di Samuele Corrado ed un velo di Bruccini. All’89’ Auteri colpisce il palo di testa su cross di Campelli. Per i ragazzi di Giulio Ponte è la terza vittoria in una settimana compresa quella di mercoledì scorso in Coppa Italia con l’Arenzano, che confema l’ottimo stato di forma attuale e fa ben sperare per il futuro.

Paolo Gaeta