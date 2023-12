Eccellenza, la formazione di Becattini alle 18 contro il Firenze Ovest. Prosegue intanto il mercato dei dilettanti. Terranuova a caccia della finale di Coppa

AREZZO

Missione finale. Il Terranuova Traiana scende in campo questo pomeriggio alle 18 in casa contro il Firenze Ovest per conquistare il pass per la finale di Coppa Italia. Alle 14.30 invece Fratres Perignano contro lo Sporting Cecina per l’altro pass.

Sul fronte mercato dopo Simone Giustini, passato al Subbiano e subito in gol regalando tre punti alla sua nuova squadra, la Sansovino ha salutato anche un altro calciatore. Un over che risponde al nome di Nicola Marzi. Il centrocampista era arrivato in Valdichiana dopo l’esperienza pluriennale con il Terranuova Traiana. Per il classe 1992, sulle cui tracce si era messo il Foiano, è arrivata l’offerta del Torrita che ha prontamente accettato restando quindi nel torneo di Promozione dove sarà avversario della Sansovino. Intanto in Eccellenza il Foiano registra altre due cessioni.

Salutano il club amaranto Federico Costantini, centrocampista classe 2004, che passa in serie D al Figline, e in serie D approda anche Paolo Di Leo, centrocampista classe 1998, che si accasa al Certaldo. Il Valdichina conferma l’interesse per Michele Terrazzi ed ecco la fumata bianca. L’ex attaccante di Cortona Camucia, Rassina e Capolona Quarata proseguirà questa stagione con la maglia rossoblù agli ordini del tecnico Baroncini. Andi Hoxha lascia la Fulgor Castelfranco per approdare tra le fila dei giallorossi del Badia Agnano.