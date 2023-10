Eccellenza. La Fratres non perde la testa . E il Fucecchio finisce ko

FRATRES PERIGNANO

FRATRES PERIGNANO: Colucci, Gemignani, Petri, Bernardini, Gamberucci, Mancini, Baggiani S., Ficarra, Rosi, Zefi, Sciapi. A disp. Gliatta, Ceccanti, Porcellini, Martinelli, Diaz, Bonni, Guarente, Vitillo, Taraj. All. Cristiani

FUCECCHIO: Del Bino, Boghean, Lotti, Lecceti, Mariani, Ghelardoni, Arapi, Cenci, Cioni, Falconi, Rigirozzo. A disp. Rocchi, Bindi, Badalassi, Nannetti, Malanchi, Tassi, Maccagnola, Agostini, Re. All. Dell Agnello

Arbitro: Puntel di Tolmezzo

Reti: 20’ Rosi; 29’ rig. Sciapi; 38’ Bernardini; 69’ e 92’ Agostini; 84’ Taraj

Note" Espulso Gamberucci (F) all’8’ per gioco scorretto

PERIGNANO – Niente da fare per il Fucecchio sul campo della capolista Fratres Perignano, che nonostante l’uomo in meno, espulso Gamberucci all’8, chiude la partita nel 1° tempo. Anche in 11 contro 10 i bianconeri non riescono a impensierire Colucci e, anzi, al 20’ vanno sotto per effetto di un gol di Rosi. Il Fucecchio accusa il colpo e al 29’ il grande ex Sciapi raddoppia su rigore. Al 38’, poi, ci pensa Bernardini a calare il tris prima dell’intervallo. La squadra di mister Dell’Agnello, comunque, non demorde e nella ripresa cerca di alzare il proprio baricentro con l’ingresso del giovane attaccante classe 2005 Agostini, la nota più lieta della giornata con la sua prima doppietta in Eccellenza. Tra i due gol bianconeri, però, l’altro ex di turno Taraj, subentrato nella ripresa, chiude definitivamente il conto.