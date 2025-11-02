Eccellenza: la gara della Sangio rinviata al 5 novembre. Sansovino e Baldaccio: impegni in trasferta

AREZZOLa Castiglionese e l’Antella osserveranno come spettatrici le prossime gare dell’ottava giornata del torneo di Eccellenza in calendario questo pomeriggio alle 14.30. Forte dei tre punti ottenuti ieri, i viola di Cardinali sperano di non subire il controsorpasso delle inseguitrici e restare così nella zona salvezza. Da segnalare che non si giocherà questo pomeriggio Rondinella Marzocco-Sangiovannese per la prematura scomparsa del presidente dei fiorentini, primi in classifica a punteggio pieno dopo sette giornate. La partita tra biancorossi e azzurri verrà recuperata i prossimo 5 novembre con calcio d’inizio alle 15.

La Sansovino di Chini (nella foto Massimiliano Benucci) vuole confermare il suo ottimo stato di forma che ha permesso agli arancioblù di risalire fino al secondo posto in graduatoria in compagnia di Valentino Mazzola e Grassina, a sei lunghezze dal primo posto. La Colligiana non sta affrontando un buon momento, ma la Sansovino non può certo sottovalutare l’avversario. Vincere oggi per la squadra del presidente Iacomoni vorrebbe dire mettere pressione come non mai alle dirette concorrenti.

Per la Baldaccio Bruni di Pierfrancesco Battistini invece appuntamento sul campo del Figline. I biancoverdi hanno otto punti, sono ai margini della zona rossa e sono attardati di tre punti dal Figline. Ecco allora che la sfida di oggi diventa uno scontro diretto che ha il sapore della prova di maturità per i biancoverdi di Anghiari che potrebbero muovere la classifica avvicinando la zona centrale del gruppo di questo girone B di Eccellenza. Completano il quadro di questo turno le sfide, sempre in calendario alle 14.30, tra Affrico e Grassina.

Ecco quindi il Lanciotto Campi, penultimo in classifica, ricevere l’Asta che vuole salire ancora, oltre a al Signa che darà vita ad uno scontro diretto in chiave salvezza contro il Certaldo, fanalino di coda. In calendario anche Valentino Mazzola-Lastrigiana.

Matteo Marzotti