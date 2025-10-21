Eccellenza. La Lentatese sale ancora. Rimonta della Vis Nova

È la Lentatese la squadra del momento. Zitta zitta, nel contesto di un campionato già “ammazzato“ dall’Arconatese a ottobre, vince ancora (3-2 nel posticipo serale di Erba contro l’Arcellasco) e sale addirittura al secondo posto raggiungendo la Solbiatese ancora frenata dal Saronno e oramai staccatissima dalla vetta (-6). Subito dietro c’è l’altra grande sorpresa Vis Nova che però a Vigevano non va oltre il 2-2 in rimonta dopo essere stata sotto di due reti. "Nel secondo tempo abbiamo alzato i ritmi e il livello di gioco e messo più qualità in campo che ci ha permesso di portare a casa almeno un pareggio che alla fine ci lascia amaro in bocca. Ma anche questo serve nel nostro percorso di crescita" spiega mister Raspelli. La vera delusione si chiama Ardor Lazzate che dopo 4 ko di fila porta a casa un punticino pareggiando 3-3 in casa col Magenta. La capolista è a -12, a -5 la zona playoff. Nel girone B continua la sua corsa il Seregno che ne rifila 5 al Tribiano in un match a senso unico e si conferma prima della classe in compagnia del Codogno. Non ingrana la Fucina battuta anche a Ponte San Pietro e penultima. Peggio fa solo il Fanfulla che a Muggiò ha già vinto. Ro.San.